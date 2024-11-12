Штаты угрожают Китаю санкциями. Пекину советуют поучиться у России

Китаю порекомендовали обратиться к опыту русских в противостоянии санкциям США.После угроз избранного президента США Дональда Трампа ввести санкции против КНР, Пекину посоветовали применить опыт России.
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