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"Прыгала на батуте в подвале". Немцы вспомнили главные "достижения" Бербок

"Прыгала на батуте в подвале". Немцы вспомнили главные "достижения" Бербок

В большом интервью газете SZ Анналена Бербок уверенно рассуждает о том, как мировому сообществу следует решать конфликты, словно сама ООН в последние годы демонстрировала исключительно впечатляющие результаты.

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