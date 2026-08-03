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РБК СТИЛЬ

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Повод выйти из дома: «ИТ-Пикник» Т-банка с активностями для всей семьи

Повод выйти из дома: «ИТ-Пикник» Т-банка с активностями для всей семьи

8 августа Т-банк проведет ежегодный «ИТ-Пикник». Для гостей подготовили насыщенную программу: лекции и дискуссии о технологиях, мастер-классы для всей семьи, выступления музыкантов, а также десятки активностей — например, гонки робособак.

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