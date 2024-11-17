Куликов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Виннипегом». В прошлой регулярке у защитника был 1 гол в 76 играх

Защитник «Флориды» установил окончательный счет в игре с «Джетс» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ. В активе 34-летнего защитника «Пантерс» 5 (3+2) очков в 18 играх в сезоне при полезности «+8».
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