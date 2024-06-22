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Мимо этого цветущего кустарника никто не пройдет равнодушным. Все соседи спрашивают, что это за красота

Мимо этого цветущего кустарника никто не пройдет равнодушным. Все соседи спрашивают, что это за красота

Белоснежные шары, облепившие высокий куст аккуратной формы. Они раскачиваются, поникают под собственной тяжестью, перевешиваются через забор и с любопытством выглядывают сквозь дощечки: а что там, на улице? Когда давно позади цветение фруктового сада, когда уже угомонились сирень и весенние спиреи, наступает короткий период молчания.

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