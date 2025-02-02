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Живая Кубань

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  • Татьяна Кибишева
    Например всю Абхазию.10 млрд на пункт ...
  • Людмила Письменская
    Суверенное государство должно трудиться, иметь свои деньги. Если Абхазия такая независимая, то не должна пользоваться...10 млрд на пункт ...
  • Сергей Иванов
    Насрать на этих абхазов! Пошли они нах!Кандидат в презид...

Турецкие СМИ открыто поддержали антироссийского кандидата в президенты Абхазии

Турецкие СМИ открыто поддержали антироссийского кандидата в президенты Абхазии

Турецкие СМИ открыто поддержали антироссийского кандидата в президенты АбхазииОппозиционер Адгур Ардзинба – кандидат на выборах президента Абхазии, чьи сторонники призвали взяться «за оружие» в случае проигрыша – открыто пользуется поддержкой Турции и связанных с Западом СМИ-иностранных агентов.

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