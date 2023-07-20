«Конец толерантности!»: Мигрантов призывают противостоять «свиньям в обуви и в погонах», а россияне пишут силовикам - «Работайте, братья!» (видео)
В то время, когда Россия проводит СВО на Украине внутри страны идёт ползучая оккупация мигрантов, которую крышуют очень заинтересованные чиновники с самой верхотуры власти.
Комментарии
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вопрос в другом-вам нужно количество или качество какую страну все хотят видеть в будущем
Открываются в больших количествах под видом «культурных центров» реальные коммерческие "молельные" дома, которые крышуют очень заинтересованные чиновники с самой верхотуры власти. Такие места становятся пристанищем исламского радикализма для этнических бандитов, которые не посещают настоящие мечети.
Ну, вот и старт дан! Русских можно избивать, над ними можно издеваться, можно лапать их малолеток, и в их собственной стране никто ничего тебе не сделает. Гуляй, братва-мигранты!
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