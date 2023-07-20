«Конец толерантности!»: Мигрантов призывают противостоять «свиньям в обуви и в погонах», а россияне пишут силовикам - «Работайте, братья!» (видео)

Вячеслав 5 вопрос в другом-вам нужно количество или качество какую страну все хотят видеть в будущем

W Walery Открываются в больших количествах под видом «культурных центров» реальные коммерческие "молельные" дома, которые крышуют очень заинтересованные чиновники с самой верхотуры власти. Такие места становятся пристанищем исламского радикализма для этнических бандитов, которые не посещают настоящие мечети.