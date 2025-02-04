Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Страна победивших шлюх и оживших анекдотов

Страна победивших шлюх и оживших анекдотов

Ох, какой визг и вой, стоны, полные боли и отчаяния, раздался изо всех украинских утюгов и унитазов! Украинские СМИ, до этого момента являвшиеся гордостью украинских патриотов и некоторых украинских граждан, переехавших в Россию, на 90 проц.

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