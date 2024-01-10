Благотворительная акция ´От всей души´.

В рамках благотворительной акции ´От всей души´ и в преддверии новогодних праздников учащиеся и педагоги посетили полковника запаса, неизменного друга нашей школы Музалевского Бориса Николаевича???? Жизненный путь Бориса Николаевича является истинным примером служения Родине, образцом мужества и стойкости.
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