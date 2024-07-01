Воробьёв рассказал о дальнейшей судьбе сгоревшего "Крокуса"

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал журналистам о возможной дальнейшей судьбе части концертного зала "Крокус Сити Холл", сгоревшего в результате террористического акта, который произошел 22 марта 2024 года в Красногорске и привел к гибели 145 человек .