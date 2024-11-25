Суд ужесточил приговор за взятки экс-замглавы оперуправления ГУ МЧС по Москве

Мосгорсуд ужесточил приговор Виктору Самарину, ранее занимавшему пост заместителя начальника оперативного управления ГУ МЧС России по Москве, который был оштрафован на 4,5 миллиона рублей за получение особо крупной взятки.
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