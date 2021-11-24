Политика как она есть

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Пентагон тянет в Польшу эшелоны с самоходными гаубицами

Пентагон тянет в Польшу эшелоны с самоходными гаубицами

Под предлогом защиты Евросоюза от миграционных потоков с востока НАТО продолжает стягивать бронетехнику в Польшу.

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