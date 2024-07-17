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Судная ночь: машины ВСУ и ТЦК массово жгут не только в Одессе и Днепропетровске, но и в Харькове, Виннице и Ровно (ФОТО)

Судная ночь: машины ВСУ и ТЦК массово жгут не только в Одессе и Днепропетровске, но и в Харькове, Виннице и Ровно (ФОТО)

На Украине продолжаются поджоги автотранспорта, принадлежащего ВСУ и ТЦК, расширяется и география таких поджогов: теперь это не только Одесса и Харьков, но западные города, вроде Ровно.

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