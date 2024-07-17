На Украине продолжаются поджоги автотранспорта, принадлежащего ВСУ и ТЦК, расширяется и география таких поджогов: теперь это не только Одесса и Харьков, но западные города, вроде Ровно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мигранты разбили голову депутату Матвееву, когда он пытался остановить их драку с русскими парнями в Самаре (ВИДЕО)
- 238-я бригада уничтожает американские «три топора» и другую артиллерию, поддерживая наступление на южно-донецком направлении (ВИДЕО)
- Русский штурмовик прорвался к блиндажу врага и похоронил боевиков ВСУ противотанковой миной (ВИДЕО)
Свежие комментарии