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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Битва под Бродами: первый и последний бой украинских эсэсовцев дивизии «Галичина»

Битва под Бродами: первый и последний бой украинских эсэсовцев дивизии «Галичина»

В апреле 1943 года, когда ход Второй мировой войны уже начал неумолимо склоняться в пользу антигитлеровской коалиции, германское командование приняло решение о формировании новой дивизии войск СС.

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