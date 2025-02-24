Под белым небом февраля: «Красный шелк» на втором месте бокс-офиса

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» возглавляет российский кинопрокат второй уикенд подряд. Музыкальный байопик, согласно предварительным данным ЕАИС, заработал за период с 20 по 23 февраля 207,5 млн рублей и приближается к 1 млрд рублей совокупных кассовых сборов.