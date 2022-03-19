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США могут отключить Россию от GPS навигации

США могут отключить Россию от GPS навигации

Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.фото: vk.com/club30854619--> Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в субботу, 19 марта, не исключил, что Вашингтон может отключить Россию от спутниковой системы навигации GPS.

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