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Россиянам рассказали, сколько дней продлятся новогодние праздники в 2027 году

Россиянам рассказали, сколько дней продлятся новогодние праздники в 2027 году

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Новогодние каникулы 2027 года продлятся для россиян 11 дней. Об этом 31 августа сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров в беседе с РИА Новости.

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