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Мировое обозрение

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Боуз: Зеленский сделал для Украины то, чего хотел для России

Боуз: Зеленский сделал для Украины то, чего хотел для России

Ирландский журналист Чей Боуз вновь обратился к теме украинского кризиса, высказав жесткий тезис: политика Владимира Зеленского привела к последствиям, которые киевский лидер, по всей видимости, готовил для России.

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