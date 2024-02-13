Фотоконкурс «Родом из детства»: Однажды мне подарили собаку…

«Как я мечтала всё детство о собаке! Выпрашивала её у родителей, обещала за ней ухаживать, и вот мама и папа сдались: на день рождения мне подарили настоящего щенка немецкой овчарки, — рассказала «СЗ» жительница Щукина Ольга.