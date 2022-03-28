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Компактный флагман Xiaomi 12 подешевел до минимальной цены в Китае

Компактный флагман Xiaomi 12 подешевел до минимальной цены в Китае

Флагманский магазин Xiaomi на площадке JD.com подтвердил снижение цены на смартфон Xiaomi 12 до 548 долларов, при этом на момент выхода он стоит 570 долларов.

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