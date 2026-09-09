Apple представила Watch Series 12 и Ultra 4: ИИ, улучшенный мониторинг ЭКГ, измерение ЧСС в 60 раз чаще, чем раньше — и прежние цены

«Фишка» часов — улучшенная система ИИ Audio Intelligence Apple официально представила умные часы Watch Series 12 и Watch Ultra 4 — они пришли на смену Watch Series 11 и Ultra 3 соответственно.
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