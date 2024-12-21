Демографическая шизофрения

Вчера слушала в фоновом режиме заседание Государственного Совета, посвящённое вопросам поддержки семей - слушала и вспоминала фразу "Глупость - это делать одно и то же снова и снова и ожидать при этом иного результата".
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