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Поварёнок с лучшими рецептами

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Арабская фриттата ( идже) с цуккини

Арабская фриттата ( идже) с цуккини

Идже — это густое ближвосточное (в частности, палестинское) блюдо из яиц с большим количеством зелени, напоминающее фриттату или плотный омлет.

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