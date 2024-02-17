В Брянской области перед судом предстанет обвиняемая в крупном мошенничестве

Уголовные дела о мошеннических действиях, совершенных директором одной из региональных туристических фирм находились в производстве следственной части Следственного управления УМВД России по городу Брянску.
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