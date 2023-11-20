Финансовый маркетплейс Банки.ру перезапустил сервис автокредитов. Теперь пользователям стало еще удобнее сравнивать условия предложений от банков, рассчитывать стоимость кредита на машину и оформлять онлайн-заявку в банк.
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