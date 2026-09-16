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Сегодня - день реванша? Бой за трофей «Зенит» начнёт матчем с УНИКСом, которому проиграл весной три матча кряду и полуфинальную серию плей-офф

Сегодня - день реванша? Бой за трофей «Зенит» начнёт матчем с УНИКСом, которому проиграл весной три матча кряду и полуфинальную серию плей-офф

Суперкубок Единой лиги ВТБ-2026 Сегодня, 17 сентября, в Москве стартует шестой розыгрыш Суперкубка Единой Лиги ВТБ.

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