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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Polymetal заявил об отсутствии планов по делистингу с Мосбиржи

Polymetal заявил, что не намерен проводить делистинг акций с Мосбиржи. Бумаги золотодобытчика с 22 февраля переведены из первого уровня листинга в третий после того, как он объявил о продаже российского бизнеса структуре «Мангазеи».

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