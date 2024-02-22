Polymetal заявил об отсутствии планов по делистингу с Мосбиржи

Polymetal заявил, что не намерен проводить делистинг акций с Мосбиржи. Бумаги золотодобытчика с 22 февраля переведены из первого уровня листинга в третий после того, как он объявил о продаже российского бизнеса структуре «Мангазеи».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)