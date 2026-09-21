«Чем расплачиваться стал бы, пенсией?!» Мажор снес зеркало деду на «Жигулях», но через час умолял его на коленях спасти маму

— Куда ты прёшь, старый хрыч?! — заорал Денис, высунувшись из окна своего блестящего чёрного внедорожника.
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