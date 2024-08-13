🏄♂️ В Крыму сапбордиста унесло в море сильным ветром Мужчину на отдалении около километра от берега во время патрулирования заметили спасатели.
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🏄♂️ В Крыму сапбордиста унесло в море сильным ветром Мужчину на отдалении около километра от берега во время патрулирования заметили спасатели.