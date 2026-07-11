Президент Украины Владимир Зеленский впился в тело украинского народа, как клещ. Об этом kp.ru заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос, может ли республике и главе государства что-то помочь в текущей ситуации.
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