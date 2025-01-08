УАЗ против HAVAL: мнение Министерства обороны

Есть все основания полагать, что в 2020-2021 годах Российское Министерство обороны рассматривало возможность принятия на вооружение китайского внедорожника Haval H9.
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