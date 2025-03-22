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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Бородавко: «Сорина 40 км тащила на себе весь пелотон, задавала темп, но ее не хватило на финише. Маслакова была посвежее и смогла выиграть»

Лыжницы пробежали масс-старт на 50 км классическим стилем. Победу одержала Елизавета Маслакова, Дарья Канева заняла второе место, Татьяна Сорина – третье.

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