BitFuFu активизирует усилия по майнингу биткоинов

Недавние достижения в секторе криптовалют были захватывающими. BitFuFu, предприятие облачного майнинга связанное с Bitmain, опубликовало неаудированный финансовый и операционный отчет за второй квартал 2024 года, который завершился 30 июня.
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