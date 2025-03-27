Гороскоп на 27 марта

27 мартаОвныСерьёзный день! Желание мгновенного успеха или лёгкой наживы может привести не туда. Держите себя в руках и не поддавайтесь соблазнам!ТельцыСцены ревности, выяснения отношений… В вашем секторе личной жизни появилась Лилит, будьте осторожны, не нарвитесь на какого-нибудь абьюзера!БлизнецыЗвёзды незаметно склоняют вас к крайностям, следите за балансом работы и отдыха.