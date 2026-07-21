Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 429 подписчиков

США в панике, раскрыты жуткие факты из Ирана: главная новость войны 21 июля

США в панике, раскрыты жуткие факты из Ирана: главная новость войны 21 июля

Газета Washington Post сообщает, что стремительное увеличение числа погибших американских военнослужащих может в любой момент перерасти в полномасштабную войну с Ираном, тогда как The New York Post выдвигает еще более серьезное обвинение: военное ведомство США скрыло реальные данные о десятках раненых и погибших солдат после иранских ударов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Какого черта США лезут ко всем в этом Мире? В том числе и к Ирану... Где США - где Иран находятся? Даже не соседи... И по всему Миру военные базы США - КАКОГО ЧЕРТА?!!  Пусть закрывают свои базы и убираются откуда прибыли.
Ответить
1 м.