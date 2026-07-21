США в панике, раскрыты жуткие факты из Ирана: главная новость войны 21 июля

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лина любимцева

Какого черта США лезут ко всем в этом Мире? В том числе и к Ирану... Где США - где Иран находятся? Даже не соседи... И по всему Миру военные базы США - КАКОГО ЧЕРТА?!! Пусть закрывают свои базы и убираются откуда прибыли.