США в панике, раскрыты жуткие факты из Ирана: главная новость войны 21 июля

Газета Washington Post сообщает, что стремительное увеличение числа погибших американских военнослужащих может в любой момент перерасти в полномасштабную войну с Ираном, тогда как The New York Post выдвигает еще более серьезное обвинение: военное ведомство США скрыло реальные данные о десятках раненых и погибших солдат после иранских ударов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии