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На подлете к Белгороду сбили 8 воздушных целей

На подлете к Белгороду сбили 8 воздушных целей

Российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила восемь воздушных целей на подлете к Белгороду. По , при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель машины.

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