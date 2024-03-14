На подлете к Белгороду сбили 8 воздушных целей

Российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила восемь воздушных целей на подлете к Белгороду. По , при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель машины.
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