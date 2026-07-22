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Царьград

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Новое авиазвено в Мезени готово на 85%

Новое авиазвено в Мезени готово на 85%

Новое авиационное отделение Единого лесопожарного центра в Мезени готово на 85 процентов. На объекте появится взлетно-посадочная полоса, предназначенная для воздушных судов Ан-2 и Ми-8.

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