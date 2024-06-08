Глава МИД Британии попался на розыгрыш пранкеров

ТАСС/Ногай Владислав Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон попался на розыгрыш пранкеров и принял звонок от неизвестного, представившегося экс-лидером Украины Петром Порошенко, сообщили в информационном агентстве Reuters.
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