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Глава МИД Британии попался на розыгрыш пранкеров

Глава МИД Британии попался на розыгрыш пранкеров

ТАСС/Ногай Владислав Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон попался на розыгрыш пранкеров и принял звонок от неизвестного, представившегося экс-лидером Украины Петром Порошенко, сообщили в информационном агентстве Reuters.

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