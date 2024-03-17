Географы предсказали, как экстремальная жара будет влиять на россиян к 2050 году

Глобальные изменения климата оказывают негативные эффекты на природу Земли и людей. Для России проблема стоит особенно остро, ведь значительная часть нашей страны приходится на Арктику, которая теплеет быстрее всего.
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