ВСУ за сутки потеряли 33 пункта управления БПЛА и 3 блиндажа от действий "Южной"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск на трех направлениях боевых действий за сутки составили в том числе 3 блиндажа с живой силой, 41 наземный робототехнический комплекс и 33 пункта управления БПЛА.