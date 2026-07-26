ВСУ за сутки потеряли 33 пункта управления БПЛА и 3 блиндажа от действий "Южной"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск на трех направлениях боевых действий за сутки составили в том числе 3 блиндажа с живой силой, 41 наземный робототехнический комплекс и 33 пункта управления БПЛА.
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