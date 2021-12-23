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На Чукотке ревакцинировались от коронавируса почти 8 тыс. человек

На Чукотке ревакцинировались от коронавируса почти 8 тыс. человек

В минздраве Чукотки отмечают снижение заражений коронавирусом на фоне высокого темпа вакцинации. За последние двое суток не выявлено ни одного нового носителя SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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