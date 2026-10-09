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Emotional Reunion: USS Abraham Lincoln Finally Pulls Into San Diego After Record Deployment

Emotional Reunion: USS Abraham Lincoln Finally Pulls Into San Diego After Record Deployment

Emotional Reunion: USS Abraham Lincoln Finally Pulls Into San Diego After Record Deployment The US aircraft carrier USS Abraham Lincoln has finally returned to port in San Diego after spending over ten months at sea - most of that time being engaged in war with Iran as part of Trump's Operation Epic Fury.

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