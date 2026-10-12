Под Новосибирском 346 га сельхозземель переведут под промзону для ОЭЗ

Управляющая компания ОЭЗ «Новосибирск» подала ходатайство о переводе 346,2 га сельхозземель в Прокудском сельсовете Коченевского района в категорию промышленных для строительства второй очереди особой экономической зоны.
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