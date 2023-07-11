"Ударили в Сирии по турецким прокси". 4 жестких ответа Эрдогану

Борис Леонтьев

Не зря тот кто между войной и позором выбирает позор, имеет и войну и позор. Восток - дело тонкое и я считаю, что и для Ближнего Востока и для России будет лучше если вместо государства Турция будет существовать государство Курдистан. А это во многом зависит от того как мы будем помогать Курдской Рабочей Партии. В СССР представители КРП были частыми гостями и все турецкие султаны сидели на попе ровно и не взбрыкивали как Эрдоган.