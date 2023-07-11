"Совсем озверел черный Абдула". Подарок "Азова" Зеленскому и обещание тому всякого рода поддержку оказались только началом.
"Ударили в Сирии по турецким прокси". 4 жестких ответа Эрдогану
Комментарии
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Борис Леонтьев
Не зря тот кто между войной и позором выбирает позор, имеет и войну и позор. Восток - дело тонкое и я считаю, что и для Ближнего Востока и для России будет лучше если вместо государства Турция будет существовать государство Курдистан. А это во многом зависит от того как мы будем помогать Курдской Рабочей Партии. В СССР представители КРП были частыми гостями и все турецкие султаны сидели на попе ровно и не взбрыкивали как Эрдоган.
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5 час.
Владимир Алтайцев
Любой российский турист в Турции сознательно предаёт Родину, помогая Турции финансами.Увы, но картина такова.
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3 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Ачётакова? Главное для них свои тушки пополоскать в загранице. Дома же западло.
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2 час.
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