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Царьград

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Подполье на связи: Одесса готова войти в состав России. Но важно другое

Подполье на связи: Одесса готова войти в состав России. Но важно другое

Одесса хоть и далека от линии фронта, но её жители по-прежнему готовы войти в состав России. Подполье вышло на связь и доложило обстановку.

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