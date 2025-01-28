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Бойцы группировки войск «Центр» рассказали об освобождении Тимофеевки в ДНР

Бойцы группировки войск «Центр» рассказали об освобождении Тимофеевки в ДНР

Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Тимофеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).

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