Бойцы группировки войск «Центр» рассказали об освобождении Тимофеевки в ДНР

Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Тимофеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
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