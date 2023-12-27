Какие обычные русские фамилии на самом деле итальянские

Итальянское «наследие» в России не ограничивается многочисленными архитектурными шедеврами. От итальянцев нам досталось множество слов, прочно вошедших в обиход, а также фамилии, которые и по сей день носят далекие потомки выходцев с Апеннинского полуострова.
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