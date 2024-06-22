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Военное обозрение

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ВСУ пытались атаковать военный объект в Смоленской области посредством двух БПЛА

ВСУ пытались атаковать военный объект в Смоленской области посредством двух БПЛА

Киевский режим предпринял очередную беспилотную атаку на гражданскую инфраструктуру российских регионов.

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