Даная Пригожина ложится на повторную пластику тела: почему не удалось устранить проблему с первого раза

Даная Пригожина продолжает совершенствовать свое тело. Ей предстоит снова лечь под нож пластического хирурга, чтобы приблизиться к заветному идеалу.
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