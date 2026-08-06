Губерниев: Спортивные кадры «Мосфото» способны вдохновить на новые рекорды

Он подчеркнул, что команда проекта умеет красочно запечатлеть яркие моментыТелеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями о работе медиабанка «Мосфото» в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
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