Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

690 подписчиков

Губерниев: Спортивные кадры «Мосфото» способны вдохновить на новые рекорды

Губерниев: Спортивные кадры «Мосфото» способны вдохновить на новые рекорды

Он подчеркнул, что команда проекта умеет красочно запечатлеть яркие моментыТелеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями о работе медиабанка «Мосфото» в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии